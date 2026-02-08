Torneo de Verano: Blooming clasificó a cuartos pese a caer 3-2 ante Oriente

En desarrollo...

Sigue aquí en vivo el minuto a minuto:

Blooming pasó a cuartos de final pese a caer 3-2 ante Oriente, por el global conseguido en el anterior partido.

Final del partido.

Ursino puso el 3-2 en el partido.

Garcés remata potente para el gol Blooming ante Oriente, 2-2 está el partido.

En marcha el segundo tiempo del clásico cruceño.

Final del primer tiempo del clásico cruceño.

45'| Mirko Tomianovic pone el 2-1 para Oriente en el clásico cruceño.

7'| Empata Ariza de cabezazo para Oriente Petrolero.

4' PT| Villarroel anota de penal para Blooming.

Penal para Blooming.

Comenzó el superclásico cruceño...

Minuto de silencio.

Los equipos están en la cancha listos para la orden de inicio del árbitro.

Se entonaron los himnos en el clásico cruceño.

AQUÍ LAS ALINEACIONES DE AMBOS CLUBES:

BLOOMING.

Alineación de Blooming. Foto: redes sociales.

ORIENTE.

Alineación de Oriente Petrolero. Foto: redes sociales.

