Deportes

Polémica en Quito: Deyverson hizo un gesto de “no conocer” a Saucedo

El delantero brasileño protagonizó una acción llamativa durante el amistoso entre Always Ready y Liga de Quito, que terminó 4-2 a favor del cuadro ecuatoriano. 

Martin Suarez Vargas

08/02/2026 11:31

Momento cuando el jugador Deyverson realiza un gesto polémico a Fernando Saucedo. Foto: redes sociales.
Ecuador.

Escuchar esta nota

Un momento particular se robó la atención durante el amistoso entre Always Ready y Liga de Quito en el partido por la denominada Noche Blanca, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde el conjunto ecuatoriano terminó imponiéndose por 4-2.

La jugada ocurrió cuando un balón suelto llegó al mediocampista boliviano Fernando Saucedo, quien no fue a disputarlo al considerar que la acción estaba en fuera de juego. Sin embargo, de manera inesperada apareció el brasileño Deyverson, quien despejó con fuerza el balón hacia el tiro de esquina.

Lo llamativo vino después: el delantero celebró la acción como si se tratara de un gol, lo que provocó la reacción inmediata de Saucedo, quien le reclamó con un grito de “¿qué haces?”.

Lejos de calmarse, Deyverson respondió con una actitud burlona, mirando hacia la espalda del boliviano, en un gesto que insinuaba que no lo conocía. La escena quedó registrada y rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del partido.

