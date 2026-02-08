Kazuyoshi Miura lo volvió a hacer. A pocos días de cumplir 59 años, el histórico delantero japonés regresó al fútbol profesional y sumó nuevos capítulos a una carrera que parece no tener final. Esta vez, el atacante reapareció con la camiseta del Fukushima United.

El retorno se dio este sábado en el estreno de la temporada 2026 de la J2 League, en el partido en el que Fukushima United cayó por 4-1 ante Ventforet Kofu. Miura estuvo en cancha durante 19 minutos, en un encuentro que llamó la atención más por su presencia que por el resultado.

El atacante fue titular, pero el entrenador Shuhei Terada decidió sustituirlo a los 19 minutos del primer tiempo. En ese tramo, Miura tuvo un partido irregular: perdió cuatro de las once pelotas que tocó, registró menos del 60% de precisión en sus pases y ganó apenas dos de los seis duelos que disputó.

Más allá de los números, su participación volvió a colocarlo como el futbolista profesional en actividad más veterano del planeta, una marca que sigue ampliando con cada aparición oficial.

El partido también dejó un inicio complicado para Fukushima ,United que arrancó el campeonato con una dura goleada, quedó último del Grupo B y aparece desde temprano entre los equipos que podrían pelear por no descender.

Ahora la gran duda pasa por el rol que tendrá Miura durante la temporada: si su presencia será simbólica para mantener vigente su récord o si será considerado como una alternativa real dentro del plantel.

Miura, que ha pasado por clubes de Brasil, Europa, Australia y Japón, continúa desafiando el paso del tiempo y sosteniendo una carrera que ya es una de las historias más singulares del fútbol mundial.

Mira la programación en Red Uno Play