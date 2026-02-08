Belleza y cultura en la Capital: Las candidatas al Reina Hispanoamericana 2026 deslumbran en Sucre

La ciudad blanca de Sucre se vistió de gala este sábado con la visita de las candidatas de la 36.ª versión del certamen Reina Hispanoamericana. Como parte de su recorrido oficial, las mujeres más bellas de la región visitaron sitios emblemáticos como la Catedral de la Inmaculada Concepción de María, donde recibieron una detallada explicación sobre la riqueza histórica y religiosa que alberga la capital de Bolivia.

Un encuentro con la historia y la fe

Durante el recorrido por la Catedral, la guía turística Andrea Collazos explicó a las misses la importancia de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre y conocida cariñosamente como "Gualala". Cabe destacar que la entrada folclórica en su honor, celebrada cada 8 de septiembre, ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Las candidatas quedaron impresionadas al conocer el coro de canónigos y la sillería que data de 1595, además de instrumentos únicos como el pífano, elaborado con huesos de ave del oriente boliviano. "Esto es increíble, la estructura, la perfección, la belleza; realmente es hermoso", expresó emocionada Miss Uruguay durante la visita.

Gala de belleza esta noche

La agenda de las reinas en Sucre no termina con los recorridos turísticos. Para la noche de este sábado se tiene prevista una de las actividades más importantes del certamen previo a la gala final: la entrega del título Reina del Turismo 2026.

Las candidatas continuarán con una agenda llena de actividades que buscan promocionar los atractivos de la ciudad y fortalecer los lazos culturales entre los países hispanos presentes en el concurso.

