Sucre brilla ante el mundo: 28 candidatas inician la carrera por la corona Hispanoamericana

La Casa de la Libertad se vistió de gala anoche para recibir a las 28 candidatas que compiten por el título de Reina Hispanoamericana, en una velada cargada de historia. Bajo los históricos patios de este recinto, las delegadas internacionales iniciaron oficialmente las actividades de este prestigioso certamen de belleza.

Gloria Suárez, directora de Promociones Gloria, expresó su emoción al declarar: “Agradecida con la ciudad de Sucre, por eso digo que los quiero, porque aquí hacen lo imposible para que la pasemos bien”. Por su parte, Eduardo Lora, decano del Concejo Municipal, calificó el evento como una fiesta impresionante que proyecta la imagen de la ciudad al mundo.

Las representantes internacionales quedaron cautivadas por el recibimiento, destacando la calidez del pueblo chuquisaqueño y la esencia de sus tradiciones.

“Estoy super feliz porque es un país muy alegre y recibir esta misma esencia nos une”, afirmó Marta Otero, Miss Colombia, mientras que Miss España, Maira Díaz, confesó estar muy emocionada por vivir una experiencia inédita para ella.

La anfitriona Eugenia Redín, Miss Bolivia, manifestó su orgullo al ver a sus compañeras conocer de cerca la identidad y el significado de ser boliviano. Por su parte, la representante de Estados Unidos, exclamó: “¡Que viva Sucre!, gracias por este momento tan maravilloso”.

Mira la programación en Red Uno Play