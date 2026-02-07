Luis Fernando Camacho queda fuera del juicio por el caso ‘Golpe I’: por qué se cerró el proceso penal

El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz decidió extinguir el proceso penal conocido como ‘Golpe de Estado I’, en el que uno de los principales acusados era el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La decisión se basó en que se superó el plazo de tres años previsto por el Código de Procedimiento Penal sin que se haya iniciado juicio ni dictado sentencia.

“Se ha extinguido la acción penal al vencerse el plazo legal de juzgamiento”, confirmó el abogado Martín Camacho, defensor del gobernador, mediante un comunicado en la red social X.

¿Qué dice la ley?

Según el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, si un proceso penal no se resuelve en el plazo de tres años desde la imputación formal, y no existen actos procesales válidos que justifiquen la demora, puede extinguirse por decisión judicial.

Este recurso fue planteado por la defensa de Camacho a través de un memorial, y fue aceptado en audiencia este viernes, cerrando definitivamente el proceso.

¿Qué era el caso ‘Golpe I’?

El proceso investigaba los hechos vinculados a la crisis política de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia en medio de denuncias de fraude electoral y movilizaciones sociales.

Luis Fernando Camacho fue imputado por los delitos de terrorismo, seducción de tropas, cohecho activo y asociación delictuosa, debido a su rol como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

¿Qué otros implicados tenía el caso?

El juicio también incluía a Marco Pumari, exlíder cívico de Potosí, y en su momento a la expresidenta Jeanine Áñez, quien fue apartada en 2024 por haber sido ya juzgada en otro proceso paralelo, conocido como ‘Golpe II’, cuya sentencia fue posteriormente anulada.

¿Camacho queda libre de procesos?

Aunque el caso ‘Golpe I’ ha sido cerrado, Camacho mantiene otros procesos judiciales abiertos, pero esta decisión judicial refuerza su habilitación política de cara a las elecciones subnacionales de marzo, donde busca la reelección como gobernador de Santa Cruz.

