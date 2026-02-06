Bolivia implementó su Centro de Gobierno (Cengob) y se suma a la lista de países que cuentan con esta herramienta digital orientada a dinamizar la gestión pública basada en resultados medibles.

Al respecto, el presidente Rodrigo Paz afirmó, a través de su cuenta oficial en X, que el objetivo del Cengob es reducir la burocracia y consolidar un modelo de gestión moderno que permita convertir las decisiones presidenciales en resultados concretos para la población.

“Al priorizar trámites rápidos, transparencia y bienestar social, desde la economía hasta una Bolivia verde y sustentable, estamos eliminando las ‘trancas’ del pasado para consolidar un Estado digital que funcione de verdad para cada boliviano”, escribió el mandatario.

De acuerdo con información oficial, el modelo está alineado a los siete ejes del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2026–2035. En ese marco, la ciudadanía digital y la simplificación de procesos se plantean como pilares para facilitar trámites, atraer inversiones y reducir la carga burocrática sobre la población.

Uno de los aspectos destacados por el Gobierno es la posibilidad de realizar un seguimiento en tiempo real de la gestión pública. Según la explicación oficial, el presidente Paz podrá monitorear el desempeño de cada instancia gubernamental “desde su celular”, mediante un tablero digital que reflejará avances y cumplimiento de metas.

El Cengob funcionará como un sistema transversal que revisará, coordinará e implementará las tareas de todos los Ministerios, así como de sus entidades descentralizadas y dependientes, con el objetivo de articular la gestión estatal bajo criterios comunes de medición y evaluación.

