Rodrigo Paz ofrece a Chile los "puertos" de Bolivia para que se conecte con Brasil

Escuchar esta nota
El presidente Rodrigo Paz ofreció los "puertos" de Bolivia a Chile para que el país se conecte con Brasil como parte de una visión "pragmática", durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se celebra en Panamá.
"Le ofrezco a Chile, también, nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia esos puertos territoriales (terrestres) o a través de la hidrovía (Paraguay-Paraná) seremos parte de un complemento junto a Uruguay y Paraguay y Argentina".
Estos gestos marcan un giro en la relación bilateral marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas de tensiones por la reclamación boliviana de un acceso soberano al océano Pacífico, que agudizaron entre 2013 y 2018 cuando Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En la segunda versión del foro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Paz también se refirió a la situación en Venezuela y expresó su deseo para que su democracia se "fortalezca y salga adelante".
El gobernante destacó que la reunión en Panamá refleja "un factor de unidad, de transparencia y de diálogo" como una importante señal para el mundo.
Paz hizo énfasis en que los países de la región construyan su destino "con la verdad" algo que, aseguró, está pasando en Bolivia después de 20 años tras el giro ideológico que supuso la salida del poder del Movimiento al Socialismo (MAS).
El evento en Panamá servirá también para que el presidente Paz y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostengan por primera vez un encuentro bilateral que abrirá un nuevo ciclo en la dinámica entre ambos países.
Así como el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00