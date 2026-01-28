Presidente de Panamá urge un bloque único y cita a Bolivia como ejemplo de hermandad

Durante la inauguración del Segundo Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció un discurso cargado de realismo geopolítico, advirtiendo que el mundo se encuentra en un momento crítico y que la única salvación para la región es actuar como un solo bloque de poder.

Mulino, anfitrión del evento organizado por la CAF, no se guardó nada al describir el panorama internacional: "El mundo está, desde hace tiempo, en la tensa antesala de una gran tormenta. Panamá, por su Canal y sus puertos estratégicos, ha convivido con esta tensión durante años, pero se ha profundizado en los últimos tiempos".

En uno de los puntos más altos de su intervención, el mandatario panameño criticó la incapacidad de los organismos internacionales para resolver conflictos y lanzó una propuesta audaz: cambiar el estatus de América Latina en las Naciones Unidas.

"América Latina debe conformarse como un bloque único, pues solo así tendrá poder de negociación", afirmó Mulino, añadiendo que es hora de "reclamar el lugar que nos corresponde como miembros permanentes, y no rotativos, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

La mención a Bolivia y el llamado a la unidad

Para la audiencia nacional, el momento más relevante fue cuando el presidente Mulino utilizó una cita textual del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para ilustrar la necesidad de reconciliación en el continente."Estos avances me recuerdan las poderosas palabras del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pronunciadas recientemente en Asunción: 'El distanciamiento entre hermanos, nunca más. Pensemos en crecer y en desarrollarnos'", destacó Mulino.

El mandatario panameño agregó que Panamá "ha sido hogar para su familia" y reafirmó la amistad entre ambos países, instando a trabajar más en las coincidencias que en las diferencias ideológicas.

Panamá se une al Mercosur y abre su Canal

Mulino también confirmó la integración oficial de Panamá al Mercosur, agradeciendo el apoyo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Además, lanzó un mensaje directo a los líderes presentes: Panamá no es competencia, es el complemento logístico que sus economías necesitan.

"Nadie le viene con cuentos a Panamá respecto de cómo resistir presiones", sentenció, asegurando que el país defenderá su neutralidad y pondrá su Canal al servicio de la región para enfrentar el "nuevo orden internacional" que se avecina.

Mira la programación en Red Uno Play