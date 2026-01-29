TEMAS DE HOY:
Economía

Rodrigo Paz se reunió con el presidente electo de Chile en el Foro de la CAF

El encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países, promoviendo el diálogo, la cooperación y la construcción de una agenda de integración regional.

Miguel Ángel Roca Villamontes

29/01/2026 16:47

Rodrigo Paz y José Antonio Kast en el Foro de la CAF. Foto Oficina del Presidente
Panamá

El presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast,en el marco del Foro de la CAF, que se desarrolla en Panamá.

El encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países, promoviendo el diálogo, la cooperación y la construcción de una agenda de integración regional.

Ayer, durante la inauguración del Foto de la CAF, el presidente Paz lanzó una propuesta de integración regional, ofreciendo la infraestructura fluvial y terrestre boliviana como nexo logístico para conectar a las dos economías más grandes de Sudamérica con los océanos opuestos.

En su discurso, Paz señaló que Bolivia, con cinco fronteras internacionales, puede ofrecer a países vecinos acceso a puertos estratégicos.

“Le ofrezco a Chile nuestros puertos y, a través de la hidrovía, seremos parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú, en una visión pragmática y orientada al beneficio de nuestros pueblos”, afirmó en la oportunidad.

El Foro de la CAF reúne a autoridades gubernamentales, representantes de organismos multilaterales y líderes políticos y empresariales de la región.

