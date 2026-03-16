Debate por la Alcaldía cruceña fue limitado y sin planes sólidos, según analista

Para el analista político William Herrera, el debate entre los 12 candidatos que buscan llegar a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra fue insuficiente, ya que el tiempo destinado para la exposición de propuestas fue muy limitado. En ese sentido, recomendó que en futuros procesos electorales el órgano electoral ajuste este formato.

“Había candidatos que no tenían plan de gobierno. En tres o cuatro hojas no se puede pensar en administrar un municipio tan complejo; hay populismo de por medio y eso no nos hace bien. Hace falta una candidatura más seria, con mayor proyección y capacidad de planificación”, señaló Herrera.

Herrera recomendó al órgano electoral que en próximos procesos se programen más debates entre candidatos, que estos sean obligatorios y que además se exija un programa de gobierno vinculante.

Según indicó, ese documento debería ser evaluado durante la gestión para verificar el avance de las promesas realizadas y, en caso de incumplimiento, activar mecanismos como el revocatorio.

El analista también advirtió que el proceso de transición hacia la nueva gestión municipal será complicado, debido a la situación financiera que atraviesa la Alcaldía.

“Está quedando la Alcaldía en bancarrota, ‘en toco’. El centro se está cayendo. Está bien que hablen de los barrios, pero hace falta una mirada integral de toda la ciudad”, concluyó.

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