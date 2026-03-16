¿Cuál fue la ley municipal que desconoció Schamisseddine en el debate?

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación UDU, Rosario Schamisseddine, participó en la ronda de preguntas, réplicas y dúplicas durante el debate entre postulantes al gobierno municipal cruceño, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

La intervención de la candidata se dio en el marco de la dinámica establecida para el encuentro, en la que los aspirantes no solo exponen sus propuestas, sino que también tienen la posibilidad de formular consultas a sus contrincantes y responder a cuestionamientos planteados por otros participantes.

Durante su participación, Gary Áñez, candidato de Primero Santa Cruz, le consultó cómo implementaría el hospital geriátrico tomando en cuenta que esa competencia corresponde a la Gobernación y al Gobierno central.

Ante la pregunta, Schamisseddine respondió que su propuesta contempla entregar una superficie de seis hectáreas al Gobierno para viabilizar la construcción de este centro de salud destinado a adultos mayores.

En otra de las consultas, el candidato Rafael Quinteros le pidió su opinión sobre la Ley Municipal 1216 y los siete ejes que contempla esta normativa.

Schamisseddine señaló que desconocía el contenido de la norma y pidió que se le explique a qué ley se hacía referencia, ante lo cual Quinteros indicó que se trataba de la normativa vinculada a la movilidad urbana.

“Los siete ejes son peatonal, transporte en bicicleta, transporte ecológico. Ya tenemos una ley, no hay para qué inventarse para ordenar el tráfico vehicular y el transporte público”, respondió la candidata.

Posteriormente, Federico Morón, candidato por Unidad Nacional, le consultó sobre los planes que plantea para el sector del transporte urbano en la ciudad. Schamisseddine aseguró que su propuesta contempla cambios profundos en el sistema, además de la modificación de la matriz energética y la implementación del BTR.

“Han sido los malos gobernantes de turno que no quisieron resolverlo (BTR) porque eso era coima y extorsión”, afirmó la candidata.

El debate forma parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, en las que la ciudadanía elegirá a las nuevas autoridades municipales. El evento reúne a 12 candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, quienes fueron distribuidos en dos bloques para garantizar una participación equitativa durante la jornada.

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