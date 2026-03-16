Rosario Schamisseddine implementará un hospital geriátrico y guarderías

Rosario Schamisseddine, candidata por UDU, participa este domingo en el debate entre postulantes al gobierno municipal cruceño, en el marco de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Schamisseddine forma parte del segundo bloque del debate, junto a otros cinco aspirantes a la Alcaldía, en un espacio en el que se abordarán temas relacionados con desarrollo humano, gestión municipal, economía local, movilidad urbana y sostenibilidad de la ciudad.

Durante su presentación, la candidata dijo que su programa ‘Yo me hago cargo’ anunció la implementación de un hospital geriátrico en beneficio de los adultos mayores y que hará las gestiones para conseguir los recursos.

El evento organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) tiene el objetivo de que la población conozca las propuestas y planes de gobierno de los candidatos que buscan dirigir la administración municipal de la capital cruceña.

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