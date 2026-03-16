“Eso debería saberlo usted”: Caso Mutualista genera fuerte cruce entre Morón y Peña en debate

Un tenso intercambio marcó el debate entre candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, cuando el aspirante de Unidad Nacional, Federico Morón, cuestionó al candidato de la alianza Alianza Unidos Por los Pueblos, Orlando Peña, sobre qué acciones tomaría frente al intento de apropiación del Mercado Mutualista por parte de un privado.

Durante el debate, Morón planteó la interrogante sobre el conflicto legal en torno al centro de abasto, señalando que la persona que reclama la propiedad no figura en las denominadas “láminas sepia”, consideradas parte del archivo histórico de la ciudad.

En respuesta, Peña replicó y cuestionó el rol del Concejo Municipal en el caso. “Eso debería saberlo usted de antemano, porque es concejal”, respondió, recordando que las autoridades municipales estuvieron involucradas en el proceso que derivó en la controversia sobre la propiedad del mercado.

El candidato sostuvo que su postura será revisar la situación jurídica y defender a los gremiales que trabajan en el lugar.

“Vamos a ver cómo está la situación jurídica y vamos a defenderlo hasta lo último, porque ese gremial que vende ahí durante años ha sufrido, ha hecho sus recursos y vive de eso”, afirmó.

Peña también señaló que el conflicto se originó a partir de decisiones tomadas en el Concejo Municipal, mencionando que la aprobación se habría realizado mediante dispensación de trámite y a partir de una carta enviada a la Quinta Municipal en la que se indicaba que el predio no era de propiedad municipal. En ese sentido, sostuvo que el caso debe investigarse para determinar responsabilidades y dar una solución a los comerciantes del mercado.

Estos espacios se desarrollan en el marco del proceso previo a las Elecciones subnacionales de Bolivia 2026, en las que la ciudadanía elegirá a alcaldes y gobernadores. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia impulsa este tipo de debates para que la población conozca a las candidatas y candidatos, así como sus propuestas y planes de gobierno.

La cuenta regresiva para las elecciones subnacionales de 2026 entra en su etapa más vibrante. Este domingo 15 de marzo, desde las 21:00, la Red Uno de Bolivia promueve el ejercicio democrático al transmitir en vivo los debates de los candidatos a las alcaldías de las principales capitales del país: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

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