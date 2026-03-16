Orlando Peña propone mejorar salud, pavimentar rutas de micros y concesiones gremiales por 30 años

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP), Orlando Peña, presentó sus principales propuestas durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de cara a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Peña, de 37 años, fue el primero del segundo bloque de postulantes en intervenir y dispuso de dos minutos y treinta segundos para exponer su plan de gobierno, estructurado en tres ejes: desarrollo humano, desarrollo económico y gestión de riesgos y seguridad.

Durante su participación, el candidato criticó la actual gestión municipal y afirmó que existe “una Alcaldía ineficiente”. En ese marco, prometió fortalecer los servicios de salud mediante la implementación de una ficha médica digital y garantizar la entrega de medicamentos a las personas que acuden a los centros de salud.

En materia educativa, el postulante planteó la entrega de mochilas escolares en todas las unidades educativas y el retorno del desayuno escolar en lugar de la actual alimentación complementaria. También aseguró que impulsará el pavimentado de todas las rutas utilizadas por el transporte público.

En el ámbito económico, Peña anunció que propondrá otorgar concesiones por 30 años a los gremialistas, con el objetivo de brindar mayor estabilidad a ese sector.

El debate en Santa Cruz fue organizado en dos bloques de candidatos. En el primero participaron Paola Cronembold (Nueva Generación Patriótica-NGP), Soo Hyun Chung (Fuerza y Esperanza-FE), Alfredo Solares (Patria Unidos), Angélica Sosa (Santa Cruz Para Todos-SPT), Félix Oros (Movimiento Tercer Sistema-MTS) y Manuel Saavedra (VOS).

El segundo bloque estuvo integrado por Orlando Peña (A-UPP), Carlos Subirana (TODOS), Rosario Schamisseddine (UNIDOS), Gary Añez (Primero Santa Cruz-PST), Rafael Quinteros (Partido Demócrata Cristiano-PDC) y Federico Morón (Unidad Nacional).

La cuenta regresiva para las elecciones subnacionales de 2026 entra en su etapa más vibrante. Este domingo 15 de marzo, desde las 21:00, la Red Uno de Bolivia promueve el ejercicio democrático al transmitir en vivo los debates de los candidatos a las alcaldías de las principales capitales del país: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

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