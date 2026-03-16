“Yo no tengo jefe”: Solares responde a cuestionamiento sobre recursos para salud en la Alcaldía cruceña

En el marco del debate electoral rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el candidato de Patria Unidos, Alfredo Solares, participó en el intercambio de propuestas y cuestionamientos transmitido este domingo por la Red Uno de Bolivia.

Durante el debate, el postulante por el partido Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Oros, consultó a Solares sobre el problema del centralismo en el sistema de salud y la falta de recursos que, según denuncias, afectan a los gobiernos municipales.

“Usted se ha centrado en la salud, pero la salud tiene un grave problema que es el centralismo que no paga los recursos a las alcaldías para que puedan atender más médicos. ¿Usted le va a exigir a su jefazo Rodrigo Paz que pague?”, cuestionó Oros.

Ante la consulta, Solares respondió que no reconoce tener jefes políticos y afirmó que, en su criterio, el dinero debe investigarse a nivel municipal.

“Mil disculpas, yo no tengo jefes, los jefes tienen los indios, yo no tengo jefes. Sé que el presidente Rodrigo Paz es el presidente y manda el dinero. Lo que hay que investigar en el municipio es si el alcalde ha manipulado el dinero de los médicos”, afirmó.

El candidato agregó que, en caso de llegar a la Alcaldía, impulsará una investigación sobre el manejo de los recursos destinados al sector salud.

“Cuando nosotros entremos vamos a hacer la investigación y, si la Fiscalía dice que hay que meterlos presos, primero tienen que devolver el dinero, porque muchas veces se los mete presos y nunca devuelven la plata de Santa Cruz”, sostuvo.

Tras su intervención, Oros replicó citando la Ley de Autonomías y volvió a insistir en la relación política entre Solares y Rodrigo Paz.

“Le sugiero que lea la Ley de Autonomías, artículo 83, parágrafo 1, para que se informe mejor de quién dependen los ítems de salud. Estamos cargando cuentas ajenas que son del centralismo de su jefe del partido político”, señaló.

En su contrarréplica, Solares reiteró que no tiene jefes y volvió a referirse a Rodrigo Paz como presidente.

“Vuelvo a decirle, yo no soy indio para tener jefe. Para mí es el presidente Rodrigo Paz. En cuestión de salud hemos hablado con él y cuando nosotros entremos al sillón vamos a pedir ítems para Santa Cruz”, manifestó.

Las declaraciones del candidato generaron atención durante el debate por el tono de su respuesta y por la frase utilizada al referirse a la idea de tener un jefe político.

Los debates forman parte del proceso electoral previo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en las que la ciudadanía elegirá a alcaldes y gobernadores en todo el país.

La cuenta regresiva para las elecciones subnacionales de 2026 entra en su etapa más vibrante. Este domingo 15 de marzo, desde las 21:00, la Red Uno de Bolivia promueve el ejercicio democrático al transmitir en vivo los debates de los candidatos a las alcaldías de las principales capitales del país: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Las declaraciones de Solares generaron atención durante el debate, especialmente por la forma en que respondió al cuestionamiento sobre la relación política con el mandatario.

Los debates forman parte del proceso electoral previo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en las que la ciudadanía elegirá a alcaldes y gobernadores en todo el país.

El Órgano Electoral promueve estos espacios con el objetivo de que la población conozca a las candidatas y candidatos que aspiran a las alcaldías, así como sus propuestas y planes de gobierno municipal.

La cuenta regresiva para las elecciones subnacionales de 2026 entra en su etapa más vibrante. Este domingo 15 de marzo, desde las 21:00, la Red Uno de Bolivia promueve el ejercicio democrático al transmitir en vivo los debates de los candidatos a las alcaldías de las principales capitales del país: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

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