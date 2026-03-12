JP Velasco propone hospitales, innovación tecnológica y descentralización de la salud

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la alianza Libre, Juan Pablo “JP” Velasco, participó este miércoles en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rumbo a las elecciones subnacionales previstas para el domingo 22 de marzo.

Durante su intervención inicial, el postulante presentó sus principales propuestas, centradas en tres ejes: desarrollo humano, crecimiento económico y protección del medio ambiente. Velasco señaló que uno de los principales desafíos del departamento es la situación financiera de la institución departamental.

“El departamento atraviesa una grave crisis financiera y nuestra candidatura busca transformar la situación institucional y económica de Santa Cruz”, afirmó el candidato durante el encuentro.

En materia de salud, Velasco propuso la construcción de tres hospitales, entre ellos un hospital oncológico de 400 camas, además de centros especializados para personas con discapacidad y adultos mayores. También planteó fortalecer los servicios de salud mental, un área que, según señaló, no recibe suficiente atención en la agenda pública.

“La gente quiere vivir mejor, y la gente merece vivir mejor. Proponemos descentralizar la salud con cabinas en barrios y municipios”, expresó.

En el ámbito educativo, el candidato señaló la necesidad de preparar a los jóvenes para los desafíos tecnológicos del futuro. En ese sentido, planteó impulsar iniciativas de producción tecnológica que permitan que más ciudadanos pasen de ser consumidores a creadores de tecnología.

Según Velasco, la implementación de estas propuestas podría tener un impacto significativo en la economía regional. “Con esta innovación más de 500 mil personas podrían salir de la línea de pobreza”, aseguró.

El debate forma parte de una serie de encuentros organizados por el TSE en los nueve departamentos del país, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de los aspirantes a las gobernaciones.

El evento fue transmitido por Red Uno de Bolivia y también a través de las plataformas oficiales de los Tribunales Electorales Departamentales.

