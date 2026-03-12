Patzi defiende su legado y plantea reconstruir el Complejo Miraflores ante las críticas de sus oponentes

En un tenso bloque de preguntas y respuestas, el candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, enfrentó los cuestionamientos de sus oponentes sobre su administración pasada (2015-2021). Lejos de retroceder, el exgobernador reivindicó su modelo de gestión por tramos, justificó la falta de un estatuto autonómico por el "bloqueo masista" y lanzó una propuesta radical para el sistema de salud: la demolición total del Complejo Hospitalario de Miraflores.

Defensa de su gestión: "35 caminos y cero burocracia"

Ante las críticas por la supuesta lentitud en trámites y obras, Patzi aseguró que durante su mandato la entrega de personerías jurídicas fue la más ágil de la historia, facilitando modelos digitales para reducir costos legales a las organizaciones.

En cuanto a infraestructura, defendió su estrategia de construir carreteras "tramo por tramo":

Eficiencia: Argumentó que licitar tramos anuales permite llegar a más poblaciones simultáneamente sin esperar procesos de cinco años.

Impacto económico: Afirmó que este modelo inyectó dinamismo a la economía local, logrando que La Paz aportara el 28% del PIB nacional durante su gestión.

"Ahora que hago campaña veo que no hubo continuidad. Trabajar con muchas empresas reactiva la economía", señaló.

Salud: "El Complejo Miraflores ya no es apto para la tecnología"

Uno de los puntos más polémicos fue su diagnóstico sobre el sistema hospitalario. Patzi calificó de "imposible" seguir refaccionando el Complejo Miraflores, alegando que su estructura de 1960 es obsoleta para la medicina moderna.

En ese sentido, dijo que la solución es desconcentrar la atención mediante la construcción de dos nuevos hospitales de tercer nivel y, posteriormente, demoler toda la infraestructura antigua de Miraflores para dar paso a una solución estructural.

El factor político: Culpa al MAS por el Estatuto Autonómico

Al ser consultado sobre por qué no se consolidó el Estatuto Autonómico de La Paz durante sus seis años de gobierno, Patzi apuntó directamente al gobierno de Evo Morales y a la mayoría del MAS en la Asamblea Departamental de aquel entonces.

"El Gobierno central no permitía facilitar la elaboración de estatutos y la mayoría masista en la Asamblea no viabilizaba la redacción. Ahora la coyuntura es distinta", explicó, condicionando el nuevo intento a un pacto fiscal que garantice recursos.

Minería y Desarrollo en el Norte

Respecto al impacto ambiental de la minería, propuso una alianza con los municipios para construir muros y diques de contención, asegurando que esto no solo frenaría la contaminación, sino también las inundaciones provocadas por la sedimentación en los ríos.

Finalmente, destacó que dejó "condiciones suficientes" para el turismo con los aeropuertos de Apolo e Ixiamas, aunque reconoció que el monopolio de Naabol (antes Aasana) sobre los vuelos ha frenado su despegue, un tema que pretende resolver mediante la discusión de competencias autonómicas.

Patzi cerró su intervención con un llamado a la humildad, pero pidiendo el apoyo total para el Movimiento Tercer Sistema: "Elijan a sus asambleístas, alcaldes y concejales del MTS para garantizar la estabilidad y gobernabilidad".

Mira la programación en Red Uno Play