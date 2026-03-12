Félix Patzi propone la reconstrucción del Complejo Miraflores y un modelo de concesiones privadas para reactivar La Paz

En su intervención durante el debate de candidatos a la Gobernación, Félix Patzi, representante del Movimiento Tercer Sistema (MTS), centró su propuesta en una renovación radical de la infraestructura hospitalaria, la exigencia de un pacto fiscal "50/50" con el Gobierno central y el impulso de grandes proyectos mediante capital privado.

Salud: Demolición y construcción del nuevo Complejo Miraflores

El candidato del MTS planteó una de las propuestas más ambiciosas en materia de infraestructura sanitaria. Patzi anunció que, de ser electo, iniciará la demolición del actual Complejo Hospitalario de Miraflores para construir un centro de salud moderno en el mismo lugar.

Su plan de salud se sustenta en tres pilares:

Infraestructura: Construcción de dos hospitales de tercer nivel (un nuevo Hospital de Clínicas en El Alto y otro en La Paz). Estabilidad laboral: Institucionalización de todos los profesionales y trabajadores administrativos del área de salud. Rectoría: Abrir un debate serio con el Gobierno central sobre la competencia y el mando del sistema de salud en el departamento.

Autonomía y Economía: El pacto "50/50" y concesiones

En el ámbito económico y autonómico, Patzi vinculó la viabilidad de su estatuto departamental a una redistribución de recursos. Exigió que la coparticipación tributaria sea del 50% para el Gobierno central y 50% para las entidades territoriales, una promesa que, según recordó, es un compromiso pendiente del Estado.

Para la reactivación económica, el candidato propone delegar la gestión de grandes proyectos al sector privado bajo la modalidad de concesión:

Puerto Seco en Kallutaca: Para dinamizar el comercio exterior.

Energía e Industria: Construcción de una planta de energía solar e industrialización de basura.

Turismo: Fomento focalizado en el norte paceño.

"Para implementar estos proyectos necesitamos experiencia, capacidad y no improvisación", señaló Patzi, haciendo valer su trayectoria previa en el cargo.

Minería: Diques de contención y control de ilegalidad

Frente a la crisis de la minería ilegal, Patzi reconoció que las autorizaciones dependen del Ministerio de Minería, pero aseguró que la Gobernación ejercerá un control estricto en el territorio para frenar actividades ilícitas.

Propuso un trabajo coordinado con el sector minero para implementar diques de contención con arborización efectiva, buscando mitigar la contaminación de ríos y los daños ambientales que afectan a las comunidades rurales. Finalmente, reafirmó su compromiso con la construcción de carreteras y represas para impulsar el riego tecnificado en el sector agropecuario.

