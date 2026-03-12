Fidel Chura plantea ampliar internet y reforzar seguridad en los municipios

Durante su participación en el Gran Debate a Gobernador del departamento de La Paz, el candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Fidel Chura, presentó los principales ejes de su propuesta de gobierno, centrados en la expansión del acceso a internet y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

El postulante señaló que uno de los principales desafíos del departamento es reducir la brecha digital, especialmente en regiones donde el servicio de internet es limitado o inexistente.

“Yo vengo a dar una solución. He visto bastantes necesidades, pero primero para tener ciencia y tecnología tenemos que priorizar la red de internet, porque en algunos lugares no existe”, manifestó.

Mejorar el acceso a internet

De acuerdo con Fidel Chura, mejorar la conectividad permitirá que la población acceda a mayores oportunidades en educación, información y desarrollo tecnológico.

El candidato también mencionó que su propuesta contempla revisar los costos del servicio de las empresas telefónicas, con el objetivo de que el internet sea más accesible para la ciudadanía.

“Tenemos esa propuesta de mejorar la red de internet. Además, hemos visto los costos de las telefónicas”, indicó.

Seguridad ciudadana en los municipios

Otro de los pilares de su plan de gobierno es reforzar la seguridad ciudadana mediante la instalación de cámaras de vigilancia en los municipios del departamento.

Según explicó el candidato, el objetivo es implementar sistemas de monitoreo en los 87 municipios para mejorar la prevención del delito.

“Vamos a instalar cámaras de seguridad en los 87 municipios. Esa es nuestra propuesta, ayudar a la gente más necesitada, porque la ciencia y tecnología nos hace dar un paso más para el departamento de La Paz”, afirmó.

Con estas propuestas, Fidel Chura busca impulsar la modernización tecnológica y fortalecer la seguridad en el departamento de La Paz.

