Peña: “Vamos a llevar a nuestros hospitales una atención moderna”

Durante la fase de preguntas entre candidatos en el primer bloque del debate, el postulante FE, Vladimir Peña, respondió a las consultas planteadas por sus contrincantes en función de los tres ejes temáticos definidos por el Tribunal Electoral Departamental (TED), en el marco de la actividad previa a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Julio César Torrez, candidato de NGP, consultó cómo solucionaría el problema de los defensivos en el departamento cruceño.

Peña respondió que fortalecerá el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) mediante la creación de un Servicio de Protección de Cuencas y la construcción de defensivos en las principales cuencas de los ríos del departamento.

Posteriormente, Chi Hyun Chung, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), le preguntó qué plan tiene previsto para reducir la mortalidad infantil en Santa Cruz.

Peña afirmó que la salud es la competencia más importante de la Gobernación y, a la vez, una de las peor gestionadas, por lo que planteó transformar los hospitales mediante la digitalización de los servicios médicos.

Por su parte, Mauricio Quezada, candidato del PDC, consultó sobre los recursos que tendrá el departamento ante la caída de ingresos.

Peña explicó que buscará nuevas fuentes de financiamiento y señaló que su propuesta de Pacto Fiscal contempla tres elementos: que el departamento reciba el 20% de los impuestos que se generan en Santa Cruz, la gestión de inversión privada y la incorporación de energías limpias como fuente de financiamiento para la Gobernación.

El candidato Miguel Cadima, de la alianza Todos, preguntó sobre su plan de carreteras y puentes en el departamento, en especial en el municipio de Colpa Bélgica.

Peña respondió que transferirá las rutas departamentales a las subgobernaciones y que se repondrá el puente en esa región.

“Vamos a asignar un presupuesto para hacerlo posible y desarrollar un plan departamental para duplicar las rutas pavimentadas”, señaló.

Finalmente, Eduardo Pereira, candidato de A-UPP, consultó sobre la creación de empresas públicas departamentales, en particular si apoyaría una que produzca insumos para pequeños productores.

Peña respondió que este tipo de empresas solo deben crearse en los casos en los que el sector privado no llega y sostuvo que, en lugar de competir con los privados, la Gobernación debe enfocarse en mejorar servicios como educación y salud.

