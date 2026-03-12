Déficit de Bs. 1.400 millones: El drástico diagnóstico y plan de rescate de Nayar para Santa Cruz

Guido Nayar, candidato por Primero Santa Cruz (PSC), denunció que la Gobernación cruceña se encuentra en quiebra con un déficit de 1.400 millones de bolivianos. Según el aspirante, el costo de competencias asciende a Bs. 2.500 millones, pero la institución apenas cuenta con un presupuesto de Bs. 1.100 millones.

Para revertir esta crisis, Nayar plantea un cambio de modelo basado en incrementar las regalías gasíferas del 11% al 50%. Asimismo, propone participar en los bonos de carbono y exigir al Gobierno central el cumplimiento del pacto fiscal bajo una distribución equitativa de 50/50.

Estos recursos se destinarán a reconstruir un sistema de salud que calificó como "destruido" y a garantizar servicios básicos como agua potable y desayuno escolar. El candidato enfatizó que los cruceños no han construido un hospital en 20 años y que la infraestructura actual depende mayormente de donaciones.

En el ámbito económico, el plan contempla leyes de concesión para ejecutar proyectos postergados por medio siglo, incluyendo el Hub de Viru Viru y Puerto Busch. Nayar aseguró que es urgente reactivar Rosita y "hacer explotar" el potencial del Mutún para dinamizar la región.

Esta intervención se dio en el marco de los debates organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), diseñados para que la ciudadanía evalúe los pilares de economía, salud y educación. Las jornadas en Santa Cruz y La Paz se extendieron por tres horas para permitir una profundización exhaustiva de los planes de gobierno antes de las elecciones del 22 de marzo.

