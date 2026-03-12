TEMAS DE HOY:
PDC propone un cambio de paradigma en salud y atención al adulto mayor en el debate electoral

Propuestas incluyen la transparencia de la función pública y convenios interhospitalarios para optimizar la atención 24/7.

Ximena Rodriguez

11/03/2026 22:07

Mauricio Quezada, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó sus propuestas de gestión durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cara a las elecciones del 22 de marzo. El aspirante centró su discurso en la seguridad penitenciaria, afirmando: "Se puede poner un paraguas para que nadie pueda usar un celular para seguir delinquiendo" desde el interior de Palmasola.

En materia de salud, Quezada propuso implementar asociaciones público-privadas para garantizar la atención de emergencias y asegurar el pago puntual a los médicos mediante eficiencia administrativa.

"Voy a ir a hacer la auditoría a cada hospital del departamento, provincia por provincia, para que hagan bien su trabajo", sentenció con firmeza respecto a su plan de transparencia.

Sobre la infraestructura hospitalaria, el candidato planteó optimizar el Hospital de Montero mediante convenios con el Oncológico para brindar atención 24/7 tanto a niños como a adultos. Asimismo, instó a un cambio de paradigma hacia los adultos mayores, sugiriendo la captación de apoyo de organismos externos para brindarles espacios dignos en todo el departamento.

Finalmente, Quezada abordó la economía y energía, destacando la necesidad de trabajar conjuntamente con instituciones locales como la CRE para fortalecer la región. El debate, que se extendió por tres horas, permitió a la ciudadanía evaluar los pilares estratégicos que los futuros gobernantes deberán ejecutar en sus respectivas jurisdicciones.

