PDC propone un cambio de paradigma en salud y atención al adulto mayor en el debate electoral

Mauricio Quezada, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó sus propuestas de gestión durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cara a las elecciones del 22 de marzo. El aspirante centró su discurso en la seguridad penitenciaria, afirmando: "Se puede poner un paraguas para que nadie pueda usar un celular para seguir delinquiendo" desde el interior de Palmasola.

En materia de salud, Quezada propuso implementar asociaciones público-privadas para garantizar la atención de emergencias y asegurar el pago puntual a los médicos mediante eficiencia administrativa.

"Voy a ir a hacer la auditoría a cada hospital del departamento, provincia por provincia, para que hagan bien su trabajo", sentenció con firmeza respecto a su plan de transparencia.

Sobre la infraestructura hospitalaria, el candidato planteó optimizar el Hospital de Montero mediante convenios con el Oncológico para brindar atención 24/7 tanto a niños como a adultos. Asimismo, instó a un cambio de paradigma hacia los adultos mayores, sugiriendo la captación de apoyo de organismos externos para brindarles espacios dignos en todo el departamento.

Finalmente, Quezada abordó la economía y energía, destacando la necesidad de trabajar conjuntamente con instituciones locales como la CRE para fortalecer la región. El debate, que se extendió por tres horas, permitió a la ciudadanía evaluar los pilares estratégicos que los futuros gobernantes deberán ejecutar en sus respectivas jurisdicciones.

