Cadima propone “pena de muerte para corruptos” en el debate a gobernadores en Santa Cruz

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la Alianza Todos, Miguel Cadima Castro, fue el cuarto en intervenir durante el debate electoral organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rumbo a las elecciones subnacionales previstas para el domingo 22 de marzo.

En su intervención inicial, el postulante dispuso de dos minutos para presentar sus principales propuestas, las cuales giraron en torno a tres ejes: desarrollo humano, crecimiento económico y protección del medio ambiente.

Durante su exposición, Cadima afirmó que su principal objetivo será combatir la corrupción en la gestión pública. “Mi primer objetivo es honrar y glorificar a Dios a través de una gestión espectacular con transparencia, calidad para todos los cruceños para sacar adelante este departamento. El cáncer de Santa Cruz se llama la corrupción y para eso este servidor, cuando sea gobernador, va a promover la pena de muerte para todos aquellos corruptos”, señaló.

El candidato también destacó sus orígenes y su visión política basada en valores religiosos.

“Soy hijo de campesinos, no tengo ideología de izquierda, centro ni derecha, mi ideología es la palabra de Dios. El campesino necesita agua, luz, carretera, aranceles bajos para importar productos agroquímicos, atención y centros médicos”, expresó.

Entre sus planteamientos, Cadima mencionó la construcción de un estadio en la Villa Olímpica, la instalación de baños públicos en plazas principales, así como el fortalecimiento del sistema de salud para llegar a las 15 provincias del departamento. También propuso reforzar la educación con énfasis en principios y valores, además de impulsar la producción para exportar al exterior.

En el ámbito económico, aseguró que su eventual gestión buscará fortalecer a todos los sectores productivos, incluyendo pequeños, medianos y grandes productores.

Cadima es ingeniero informático y docente con más de 20 años de trayectoria en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). El postulante sostiene que su propuesta se basa en una política de “cero tolerancia” frente a la corrupción y se define como un “soldado de la democracia” que busca gobernar con honestidad.

El debate forma parte de una iniciativa impulsada por el Tribunal Supremo Electoral, que organiza encuentros similares en los nueve departamentos del país para que la ciudadanía conozca y compare las propuestas de los candidatos antes de acudir a las urnas.

De acuerdo con el sorteo realizado previamente, en el primer bloque del debate participaron Julio César Tórrez (NGP), Chi Hyun Chung (MTS), Mauricio Quezada (PDC), Miguel Cadima (TODOS), Eduardo Pereira (Unidos por los Pueblos) y Vladimir Peña (FE).

El segundo bloque, programado para después de las 22:00, incluye a Branko Marinkovic (Demócratas), Juan Pablo “JP” Velasco (Libre), Luis Fernando Camacho (Creemos Patria), Otto Ritter (Santa Cruz Para Todos) y Guido Nayar (Primero Santa Cruz).

Los postulantes debaten sobre tres ejes temáticos definidos por el órgano electoral: desarrollo humano que incluye salud, educación y oportunidades, desarrollo económico productivo centrado en empleo, apoyo a emprendedores y autonomía fiscal, y medio ambiente y gestión de riesgos.

El debate es transmitido por Red Uno de Bolivia y a través de las plataformas digitales de los tribunales electorales departamentales.

