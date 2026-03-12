El candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (Vida), Gregorio Merlo Chura, dio a conocer una serie de propuestas orientadas a mejorar los servicios de salud, fortalecer la educación en provincias y promover el desarrollo autonómico y la actividad minera dentro del marco legal vigente.

En el área de salud, planteó fortalecer la infraestructura hospitalaria, mejorar el equipamiento y contratar nuevos ítems para profesionales con especialidad en hospitales de primer, segundo y tercer nivel, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención médica.

“Tenemos que tener infraestructura, equipamiento y contratar nuevos ítems de profesionales con especialidad en hospitales de primero, segundo y tercer nivel para que se puedan realizar operaciones en especialidades durante 24 horas, los siete días de la semana”, señaló.

Según explicó, esta medida busca reducir la saturación que actualmente enfrentan los hospitales de referencia en el departamento. “El único afán es descongestionar a los enfermos en el Hospital de Clínicas y en los hospitales de tercer nivel de la ciudad de El Alto, como el Hospital del Norte y el Hospital del Sur”, afirmó.

En el ámbito educativo, propuso la creación de institutos en cada provincia del país para brindar mayores oportunidades de formación técnica a los jóvenes bachilleres.

“Queremos crear institutos en cada provincia. Algunos ya los tienen y otros no, pero la idea es que el joven bachiller no tenga que venir necesariamente a las ciudades de El Alto o La Paz para continuar sus estudios”, sostuvo.

Asimismo, se refirió al desarrollo autonómico, señalando que este proceso se basa en las facultades y competencias establecidas por la normativa vigente para fortalecer la descentralización del Estado.

“El desarrollo autonómico se refiere a los procesos y facultades con la autonomía y la descentralización del Gobierno Central. Cada departamento tiene la posibilidad de ejercer su propia autonomía dentro del marco de la ley”, explicó.

Finalmente, abordó el tema de la minería y metalurgia, indicando que la actividad debe desarrollarse en cumplimiento de la Ley 535, que regula la explotación de recursos minerales en el país.

“La minería consiste en la extracción de minerales mediante permisos concedidos y licencias ambientales otorgadas de forma correcta por el Estado”, concluyó.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

