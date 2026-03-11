“Hemos cumplido”: Santos Quispe defiende su gestión en salud durante el debate

Durante la ronda de preguntas del Gran Debate a Gobernadores del departamento de La Paz, el candidato y actual gobernador Santos Quispe defendió su gestión en el área de salud y aseguró que durante su administración se atendieron demandas de diferentes sectores.

Uno de los cuestionamientos provino del candidato Antonio Rivero, quien señaló que muchos pacientes de las provincias deben trasladarse hasta el Hospital de Clínicas de La Paz, además de advertir una supuesta falta de ítems médicos.

Ante ello, Santos Quispe explicó que se realizaron acciones para mejorar la atención en ese centro hospitalario y señaló que la asignación de ítems depende de diferentes niveles de gobierno.

“Hemos digitalizado las fichas del Hospital de Clínicas, hemos tratado de solucionar y hablar con la gente. En salud hay tres clases de ítems: de la alcaldía, de la gobernación y del gobierno central. La mayor parte corresponde al Ministerio de Salud”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la anterior administración del Gobierno central habría generado dificultades para avanzar en algunos proyectos, por lo que planteó la construcción de un complejo hospitalario en la ciudad de El Alto.

Cuestionamientos sobre el Sedes

Otro de los cuestionamientos fue planteado por el candidato Augusto Oblitas, quien criticó una presunta mala administración del sistema de salud y consultó sobre la institucionalización del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz.

En respuesta, Santos Quispe afirmó que el proceso de institucionalización no se concretó debido a la oposición de sindicatos del sector.

“No se pudo institucionalizar porque los sindicatos no permitieron que el sistema se abra para todos los profesionales”, explicó.

Falta de medicamentos y crisis presupuestaria

Durante el debate también se abordó la falta de medicamentos e insumos en hospitales, tema sobre el cual el candidato señaló que el departamento enfrentó limitaciones presupuestarias.

Según indicó, al inicio de su gestión se debieron saldar deudas de administraciones anteriores, además de enfrentar una reducción de presupuesto y el incremento del costo de medicamentos.

“En mi gestión se ha reducido el presupuesto y hemos llegado a 230 millones de bolivianos. Los precios de los medicamentos se han triplicado, hemos sacado licitaciones y nadie se presenta, por eso hemos tenido que modificar el presupuesto”, afirmó.

Inversión en institutos tecnológicos

En el debate también se cuestionó el avance en la construcción de institutos tecnológicos en el departamento.

Ante ello, Santos Quispe aseguró que su administración realizó inversiones importantes en infraestructura educativa.

“Somos la gobernación que más ha invertido. En cinco años estamos invirtiendo más de 80 millones de bolivianos en refacciones e infraestructura, y hay más de cinco tecnológicos en construcción”, señaló.

En sus últimas intervenciones, el candidato reiteró que su gestión llegó con obras a varias regiones del departamento de La Paz y aseguró que la población ha podido constatar el trabajo realizado durante su administración.

