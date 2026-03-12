Chi propone $us 28 millones para prevenir incendios y desastres

Durante la fase de preguntas entre candidatos en el primer bloque del debate, el postulante del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Chi Hyun Chung, respondió a las consultas planteadas por sus contrincantes en función de los tres ejes temáticos definidos por el Tribunal Electoral Departamental (TED), en el marco de la actividad previa a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

El candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) le consultó sobre su propuesta para la creación de una Policía Departamental.

En su respuesta, Chi señaló que existe una ley departamental que faculta a la Gobernación a avanzar en esta iniciativa, aunque indicó que dicha competencia aún no ha sido implementada. En ese sentido, planteó trabajar con sectores indígenas para conformar una policía caminera que también se encargue del mantenimiento de carreteras.

“Santa Cruz se ha vuelto un centro de narcotraficantes y el control del Gobierno y de su policía no es suficiente. Tengo presupuestado $us 28 millones para la seguridad ante desastres, incluso para incendios y riadas”, afirmó el candidato.

Mira la programación en Red Uno Play