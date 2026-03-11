Condenan a 15 años a mujer acusada de causar la muerte de su hija de cuatro años

Una mujer fue condenada a 15 años de prisión por la muerte de su hija de cuatro años, a quien le habría administrado alcohol a través de una sonda de alimentación.

La acusada, Samantha S. Smith, de 30 años, fue sentenciada por un tribunal del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, por su participación en la muerte de la menor Zoey Chafer, ocurrida en 2021.

Además de la pena de prisión, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez que salga de la cárcel.

El caso

La niña, Zoey Chafer, había sido diagnosticada con Parálisis cerebral severa desde su nacimiento.

Debido a su condición, no podía hablar ni moverse y se alimentaba mediante una sonda de alimentación.

El 28 de julio de 2021, una llamada al servicio de emergencias alertó sobre una menor inconsciente en un complejo de apartamentos en Hayward, Wisconsin.

Cuando los médicos llegaron al lugar, la niña ya había fallecido.

Las pericias

Inicialmente no se ordenó una autopsia, pero se tomó una muestra de sangre que reveló un dato alarmante: la menor tenía 0,572 g de alcohol por cada 100 ml de sangre.

Ese nivel representa más de siete veces el límite legal de intoxicación para un adulto en Wisconsin.

Tras ese resultado, se realizó una autopsia que determinó que la causa de la muerte fue intoxicación aguda por etanol.

El informe forense indicó que la presencia de alcohol en una niña con movilidad limitada era consistente con una administración intencional por parte de otra persona.

Más acusados en el caso

La investigación determinó que Samantha S. Smith y su pareja, Domenic Falkner, eran los únicos adultos que se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el hecho.

Falkner también fue declarado culpable por los mismos cargos y conocerá su sentencia el 1 de mayo.

Evidencias de abuso

El informe del médico forense también detectó lesiones compatibles con abuso físico, entre ellas abrasiones, contusiones y fracturas en proceso de curación.

Estas lesiones resultaron especialmente preocupantes debido a que la menor no podía desplazarse por sí sola, lo que reforzó las sospechas de maltrato.

Mira la programación en Red Uno Play