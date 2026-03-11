Meteorito sorprende a Europa y perfora el techo de una casa en Alemania

Un meteorito cruzó el cielo de Europa occidental el pasado domingo, sorprendiendo a miles de personas que registraron el fenómeno y compartieron imágenes y videos en redes sociales.

El espectáculo luminoso fue visible desde varios países, entre ellos Alemania, Francia, Bélgica y los Países Bajos, generando asombro entre los testigos que observaron cómo el objeto espacial se desintegraba en la atmósfera.

La Organización Internacional de Meteoros (IMO) informó que recibió más de 2.800 reportes de avistamientos de este fenómeno, descrito por muchos como una “espectacular bola de fuego”. Durante su ingreso a la atmósfera, varias personas también afirmaron haber escuchado explosiones, provocadas por la fragmentación del meteorito mientras atravesaba el cielo.

El evento tuvo consecuencias en tierra. En la ciudad alemana de Coblenza, ubicada en el estado de Renania-Palatinado, uno de los fragmentos impactó en el techo de una vivienda, perforándolo y dejando un agujero del tamaño de una pelota de fútbol. A pesar de los daños materiales registrados en algunas casas, no se reportaron personas heridas.

Los fragmentos recuperados permitirán a los científicos estudiar el origen de este visitante espacial. Aunque el fenómeno generó gran impacto entre la población, los expertos recuerdan que es relativamente común: alrededor de 10.000 meteoritos impactan la Tierra cada año, aunque solo unos pocos son recuperados.

