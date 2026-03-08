Fatal descuido: niño de cuatro años muere al interior de una lavadora

Un trágico accidente en la comunidad de Bello, Antioquia, terminó con la vida de un niño de apenas cuatro años. Según informaron medios locales, el incidente ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana del 5 de marzo, dentro del domicilio familiar.

El menor, identificado como Thiago Guisao Cortés, se encontraba al interior de su casa cuando, por un aparente descuido, terminó dentro de una lavadora. Reportes citados por El Colombiano señalan que Thiago no presentaba signos vitales al momento de ser rescatado.

Al momento del accidente, la madre del niño se encontraba trabajando en un taller de confecciones que funciona dentro de la vivienda, lo que habría provocado que el menor quedara sin supervisión directa.

Las autoridades locales hicieron presencia en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo las investigaciones correspondientes, mientras la comunidad de Bello permanece consternada por la tragedia.

Este caso vuelve a poner en relieve la importancia de la seguridad en el hogar, especialmente cuando hay niños pequeños cerca de electrodomésticos que pueden representar un riesgo grave.

