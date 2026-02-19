TEMAS DE HOY:
Caso Fondo Indígena Exgerente de YPFB Carnaval de Potosí

33ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Trump quiere un acuerdo con Irán o "pueden ocurrir cosas malas"

El Ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana,

EFE

19/02/2026 12:47

Foto: El presidente de EEUU, Donald Trump. EFE
EEUU

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington que es necesario "llegar a un acuerdo significativo" sobre Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas".

"Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo", dijo Trump quien estableció, además, un plazo temporal para saber qué ocurrirá en Irán, "probablemente lo descubrirán en los próximos diez días".

"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró Trump, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están realizando un gran despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.

El Ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.

En este contexto de tensión internacional, Trump insistió en que "no podemos seguir amenazando la estabilidad de toda la región y debemos llegar a un acuerdo".

El presidente alabó las gestiones que están realizando el enviado espacial de los Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner para alcanzar un acuerdo con Irán que evite cualquier intervención militar en el país.

"Se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Se están llevando a cabo buenas conversaciones", explicó Trump.

Mientras tanto, dos representantes demócratas exigirán que sea el Congreso de Estados Unidos quien autorice cualquier intervención en Irán. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD