Santa Cruz: reprograman reunión entre cívicos, mototaxistas y YPFB

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, confirmó que la reunión prevista para este jueves con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue reprogramada para el próximo lunes 23 de febrero a las 14:00, en las oficinas de la estatal ubicadas en la doble vía a La Guardia.

Según explicó el dirigente cívico, YPFB envió una carta solicitando el cambio de fecha debido a que se encuentra atendiendo un problema logístico que mantiene varadas a más de 700 cisternas en las puertas de la Refinería de Palmasola.

“La reunión de hoy tenía previsto abordar dos puntos: la entrega de carpetas de los vehículos dañados por la calidad de la gasolina y la explicación del mecanismo de devolución; y el segundo punto era que nos iban a mostrar los datos de la calidad del combustible”, afirmó Cochamanidis.

No obstante, el líder cívico informó que, de manera paralela, YPFB habilitó una ventanilla única para comenzar a recibir, a partir de hoy, la documentación de todos los motorizados afectados por la presunta mala calidad del carburante.

Respecto a un segundo encuentro con YPFB, programado inicialmente para el 24 de febrero y destinado a identificar a los responsables del problema, Cochamanidis adelantó que solicitarán adelantar esta reunión para el lunes 23, con el fin de concentrar todos los temas en una sola sesión.

“En las próximas horas hablaremos con la gente de YPFB para coordinar todo en una sola reunión. En el encuentro del 24 nos tenían que indicar quiénes son los responsables de la calidad del combustible y cuáles son las acciones a seguir contra estas personas”, agregó.

