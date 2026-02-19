Soya sin arancel hasta 2026: el decreto que apunta a reforzar la industria

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó el Decreto Supremo N° 5547, que fija en 0% el Gravamen Arancelario para la importación de grano de soya hasta el 31 de diciembre de 2026.

La norma, emitida el miércoles, modifica de manera temporal la alícuota aplicable a la subpartida arancelaria 1201.90.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones 2026.

Objetivo de la medida

Según el Gobierno, la reducción del arancel busca fortalecer la producción de subproductos de soya en el país y garantizar mayor disponibilidad de materia prima para la industria nacional.

La disposición apunta especialmente a impulsar la elaboración de derivados y otros productos vinculados a esta cadena productiva.

Marco legal

El decreto señala que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado, mediante una alimentación adecuada y suficiente para la población.

También recuerda que el nivel central del Estado tiene competencia privativa en régimen aduanero y comercio exterior, y que el Órgano Ejecutivo está facultado para fijar la alícuota del gravamen mediante Decreto Supremo.

La medida estará vigente hasta finales de 2026.

