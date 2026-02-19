Felcn incautó 4,7 toneladas de droga en operativos de Carnaval

Durante el feriado de Carnaval, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutó 133 operativos en distintos puntos del país, logrando la incautación de 4,7 toneladas de droga, entre marihuana y cocaína.

De acuerdo con los datos oficiales, se decomisaron 4,7 toneladas de marihuana y 79 kilos de cocaína. Además, cinco fábricas de droga fueron destruidas y 43 personas resultaron aprehendidas en el marco de estos operativos.

La información fue difundida por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, a través de sus redes sociales, donde destacó que los controles se intensificaron durante las celebraciones carnavaleras.

Resultados por departamento

Los operativos se desarrollaron a nivel nacional, con los siguientes casos relevantes:

Oruro: más de 3,2 toneladas de marihuana secuestradas.

Cochabamba: 1,3 toneladas de marihuana incautadas y desmantelamiento de fábricas de droga.

Santa Cruz: más de 83 kilos de marihuana y cápsulas de cocaína decomisadas.

Potosí: 21 kilos de marihuana interceptados en encomiendas.

Tarija: droga incautada y erradicación de plantíos.

Beni: intervención en hangares y avionetas presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en todo el territorio nacional, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de frenar el tráfico y comercialización de sustancias controladas.

