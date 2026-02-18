TEMAS DE HOY:
La Paz: Policía reporta 39 fallecidos en las fiestas de Carnavales

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas fue un factor común en varios de los casos atendidos por la policía. 

Juan Marcelo Gonzáles

18/02/2026 17:30

Foto; policía realiza levantamiento de cadáver (captura de video)
La Paz

En cuatro días de fin de semana largo por los carnavales, la policía boliviana departamental de La Paz brindó un informe de los casos atendidos. Se tuvo un total de 305 personas arrestadas por distintos acontecimientos, informó el comandante departamental de la Policía, el coronel Amílcar Sotopeña.

De los casos atendidos se reportan 39 personas que perdieron la vida: tres infantes, 13 por accidentes de tránsito y 24 personas en distintos casos de violencia o crimen. El factor común en los casos atendidos fue a consecuencia de fiestas, reuniones y consumo excesivo de bebidas alcohólicas, apuntó el coronel.

“Son producto de fiestas, consumo excesivo de bebidas alcohólicas (…) en los casos de tentativa de feminicidio, el 100 % de los casos, las personas habrían consumido bebidas alcohólicas”, declaró Sotopeña.

Todos los casos fueron derivados al Ministerio Público para su correspondiente investigación y determinación de los responsables de los hechos. El efectivo policial lamentó que estos casos van más allá de la conciencia y las responsabilidades que tiene cada persona al momento en que participa de estas actividades por los carnavales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, ante el incremento de la cantidad de casos de feminicidios en el país, exigió medidas urgentes de prevención.


 

