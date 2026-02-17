Martes de Ch’alla: fe, color y gratitud para empezar el año con esperanza

Desde tempranas horas, familias adornan sus casas, negocios y vehículos con flores, serpentinas y ofrendas, manteniendo viva una tradición ancestral que se hereda de generación en generación.
17/02/2026 13:36
Escuchar esta nota
Las familias hoy salen a adornar sus casas, negocios, tiendas y vehículos es una tradición que se transmite de generación en generación.
Como cada gestión en las festividades de carnavales se realiza el martes de Ch´alla que es un símbolo de agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo que les dejó en abundancia a lo largo del año. Esta tradición se realiza desde tempranas horas de la mañana con el resonar de los cuetillos y petardos, que sirven para ahuyentar a las malas energías.
Familias paceñas
Es muy tradicional que las familias paceñas se organicen para poder realizar los adornos con colorido en las puertas o fachadas de las casas o negocios. Entre las familias las principales peticiones es que no les falte salud y que les vaya bien en sus actividades diarias.
Componentes de la ofrenda
Al momento de realizar las ofrendas a la Pachamama no pueden faltar las serpentinas, confetis, vino, alcohol y las flores para poder atraer las buenas energías y abundancia para las familias paceñas.
Alcohol y Cerveza
Son dos componentes que no pueden faltar al momento de la Ch´alla. El alcohol que se rocía en las puertas de las casas para la Pachamama y la cerveza que sirve para acompañar en el compartimiento con la madre tierra.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55