TEMAS DE HOY:
Mujer muerta CARNAVAL DE ORURO Carnaval de Sucre

23ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Cuando la fe se enciende: los secretos de la k’oa y la ch’alla en Bolivia

Fe, tradición y esperanza se unen cada Martes de Carnaval en un ritual ancestral donde las familias agradecen a la Pachamama y piden un año lleno de abundancia, salud y bendiciones.

Silvia Sanchez

17/02/2026 7:01

Cuando la fe se enciende: los secretos de la k’oa y la ch’alla en Bolivia. Imagen referencial El Observador.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Martes de Carnaval es una de las fechas más importantes del calendario cultural boliviano. Este día, miles de familias realizan la k’oa y la ch’alla, dos rituales andinos de reciprocidad con la Pachamama (Madre Tierra), para agradecer lo recibido y pedir prosperidad para el año que comienza.

Más que una costumbre, se trata de un acto espiritual que reúne a padres, hijos, abuelos y vecinos en torno a la fe, la unión familiar y el respeto por la naturaleza.

¿Qué es la k’oa y la ch’alla?

La k’oa es la ofrenda que se quema en honor a la Pachamama, mientras que la ch’alla consiste en rociar bebidas sobre la tierra, los bienes y los espacios, como símbolo de agradecimiento y bendición.

Ambas prácticas expresan el principio del ayni, la reciprocidad: dar para recibir, agradecer para seguir prosperando.

Elementos principales de la k’oa y la ch’alla

Hierba k’oa

Planta aromática fundamental del ritual. Al quemarse, sirve para sahumar, limpiar energías y purificar el espacio.

La mesa u ofrenda (apxata)

Es la base del ritual. Se arma sobre papel especial y contiene lanas de colores, incienso, mirra y otros elementos simbólicos.

Sullu (feto de llama)

Representa fertilidad, salud y prosperidad. Es uno de los elementos más importantes dentro de la tradición andina.

Dulces de colores o “misterios”

Figuras de azúcar en forma de casas, autos, dinero, corazones o frutos. Simbolizan los deseos de abundancia, amor y buena suerte.

Serpentinas y confites

Aportan color y alegría. Representan celebración, unión y energía positiva.

Alcohol, vino o cerveza

Se usan para challar, es decir, rociar la tierra, las casas, los negocios y los vehículos como forma de agradecimiento y bendición.

Petardos

El sonido fuerte simboliza la expulsión de malas energías y espíritus negativos.

Flores y hierbas aromáticas

Aportan armonía, vida y equilibrio espiritual al ritual.

Cuando la fe se enciende: los secretos de la k’oa y la ch’alla en Bolivia. Imagen referencial.

El significado espiritual del ritual

La k’oa y la ch’alla son actos de profunda conexión con la Madre Tierra. A través del fuego, el humo y las ofrendas, las familias elevan sus pedidos por:

  • Salud

  • Trabajo

  • Estabilidad económica

  • Protección

  • Bienestar familiar

Durante el ritual, se invita el primer sorbo de bebida a la Pachamama, echándolo al suelo como señal de respeto y permiso para seguir recibiendo sus frutos.

Una tradición ligada a la naturaleza

La ch’alla se realiza en el jallu pacha, tiempo de lluvias y fertilidad, cuando la tierra entrega sus dones. En agradecimiento, las personas devuelven ofrendas, música, comida y bebida, fortaleciendo su vínculo con la naturaleza.

Este rito tiene su origen en antiguas ceremonias agrícolas, donde se agradecía por las cosechas y se pedía protección para el futuro.

La ch’alla en casas, negocios y calles

En esta fecha:

  • Se decoran viviendas, oficinas y comercios.

  • Se challan vehículos, herramientas y locales.

  • Se comparten bebidas y alimentos.

  • Se reúnen familias y amigos.

Muchas veces, un yatiri o amauta acompaña el ritual con sahumerios y oraciones, pasando el incienso alrededor de las personas y los espacios.

Limpiar energías y abrir nuevos caminos

Hoy, la k’oa y la ch’alla siguen siendo un tiempo para:

  • Limpiar malas energías

  • Agradecer lo vivido

  • Abrir caminos para nuevos trabajos

  • Dar la bienvenida a una nueva etapa

Más allá del ritual, es un momento de reflexión, fe y reencuentro con las raíces culturales.

Una herencia viva

La k’oa y la ch’alla no solo son tradición: son identidad, memoria y esperanza. Cada Martes de Carnaval, Bolivia renueva su compromiso con la Pachamama, recordando que el bienestar nace del respeto, la gratitud y la unión familiar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD