El Martes de Carnaval es una de las fechas más importantes del calendario cultural boliviano. Este día, miles de familias realizan la k’oa y la ch’alla, dos rituales andinos de reciprocidad con la Pachamama (Madre Tierra), para agradecer lo recibido y pedir prosperidad para el año que comienza.

Más que una costumbre, se trata de un acto espiritual que reúne a padres, hijos, abuelos y vecinos en torno a la fe, la unión familiar y el respeto por la naturaleza.

¿Qué es la k’oa y la ch’alla?

La k’oa es la ofrenda que se quema en honor a la Pachamama, mientras que la ch’alla consiste en rociar bebidas sobre la tierra, los bienes y los espacios, como símbolo de agradecimiento y bendición.

Ambas prácticas expresan el principio del ayni, la reciprocidad: dar para recibir, agradecer para seguir prosperando.

Elementos principales de la k’oa y la ch’alla

Hierba k’oa

Planta aromática fundamental del ritual. Al quemarse, sirve para sahumar, limpiar energías y purificar el espacio.

La mesa u ofrenda (apxata)

Es la base del ritual. Se arma sobre papel especial y contiene lanas de colores, incienso, mirra y otros elementos simbólicos.

Sullu (feto de llama)

Representa fertilidad, salud y prosperidad. Es uno de los elementos más importantes dentro de la tradición andina.

Dulces de colores o “misterios”

Figuras de azúcar en forma de casas, autos, dinero, corazones o frutos. Simbolizan los deseos de abundancia, amor y buena suerte.

Serpentinas y confites

Aportan color y alegría. Representan celebración, unión y energía positiva.

Alcohol, vino o cerveza

Se usan para challar, es decir, rociar la tierra, las casas, los negocios y los vehículos como forma de agradecimiento y bendición.

Petardos

El sonido fuerte simboliza la expulsión de malas energías y espíritus negativos.

Flores y hierbas aromáticas

Aportan armonía, vida y equilibrio espiritual al ritual.

Cuando la fe se enciende: los secretos de la k’oa y la ch’alla en Bolivia. Imagen referencial.

El significado espiritual del ritual

La k’oa y la ch’alla son actos de profunda conexión con la Madre Tierra. A través del fuego, el humo y las ofrendas, las familias elevan sus pedidos por:

Salud

Trabajo

Estabilidad económica

Protección

Bienestar familiar

Durante el ritual, se invita el primer sorbo de bebida a la Pachamama, echándolo al suelo como señal de respeto y permiso para seguir recibiendo sus frutos.

Una tradición ligada a la naturaleza

La ch’alla se realiza en el jallu pacha, tiempo de lluvias y fertilidad, cuando la tierra entrega sus dones. En agradecimiento, las personas devuelven ofrendas, música, comida y bebida, fortaleciendo su vínculo con la naturaleza.

Este rito tiene su origen en antiguas ceremonias agrícolas, donde se agradecía por las cosechas y se pedía protección para el futuro.

La ch’alla en casas, negocios y calles

En esta fecha:

Se decoran viviendas, oficinas y comercios.

Se challan vehículos, herramientas y locales.

Se comparten bebidas y alimentos.

Se reúnen familias y amigos.

Muchas veces, un yatiri o amauta acompaña el ritual con sahumerios y oraciones, pasando el incienso alrededor de las personas y los espacios.

Limpiar energías y abrir nuevos caminos

Hoy, la k’oa y la ch’alla siguen siendo un tiempo para:

Limpiar malas energías

Agradecer lo vivido

Abrir caminos para nuevos trabajos

Dar la bienvenida a una nueva etapa

Más allá del ritual, es un momento de reflexión, fe y reencuentro con las raíces culturales.

Una herencia viva

La k’oa y la ch’alla no solo son tradición: son identidad, memoria y esperanza. Cada Martes de Carnaval, Bolivia renueva su compromiso con la Pachamama, recordando que el bienestar nace del respeto, la gratitud y la unión familiar.

Mira la programación en Red Uno Play