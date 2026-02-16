Color y tamborita marcan el segundo día de Carnaval en el centro cruceño

El segundo día de Carnaval se vive con intensidad en el centro cruceño, donde comparsas y grupos de amigos se reúnen para celebrar una de las fiestas más esperadas del año. Desde tempranas horas, la música, el juego con agua y espuma, y la alegría colectiva marcan el pulso de la jornada, en un ambiente cargado de tradición y entusiasmo.

La calle Ballivián se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro. Decenas de jóvenes llegaron hasta el lugar para disfrutar del Carnaval de calle al ritmo de la tradicional tamborita. Las casacas coloridas, los pañuelos y los accesorios carnavaleros le dieron un toque especial a una jornada marcada por la diversión.

Entre risas y fotografías, los comparseros reafirman el espíritu festivo que caracteriza al pueblo cruceño. La música en vivo acompaña el recorrido de quienes decidieron sumarse a la celebración, manteniendo viva la esencia del Carnaval.

La fiesta continuará durante este martes, último día, con actividades en distintos puntos de la ciudad.

