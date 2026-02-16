Más de 60 comparsas protagonizan el Jisk’a Anata 2026

Al menos 62 comparsas llenan este lunes el centro paceño de alegría, color, baile y música en el Jisk’a Anata, una de las actividades más esperadas del Carnaval en La Paz.

Tinkus, Salay, Saya Afro, Chacarera, Tarqueadas son algunas de las danzas que los espectadores que se dieron cita en esta actividad pueden disfrutar. El recorrido parte de la avenida Ismael Montes hasta la avenida Simón Bolívar.

El Jisk’a Anata es una celebración que enaltece la diversidad cultural, expresa la fuerza viva de las tradiciones, honra a la Madre Tierra y une a las familias paceñas. En aymara significa “fiesta pequeña”.

Este año la actividad está prevista que se extienda hasta horas de la noche. Desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz indicaron que el permiso para consumir bebidas alcohólicas durante esta celebración será entre las 16.00 y las 20.00.

Posteriormente, desarrollarán un operativo de “barrido” para retirar a las personas que permanezcan en el área, especialmente a quienes se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas, reportó la agencia ABI.

El Jisk’a Anata se celebra cada lunes de Carnaval y rescata el carnaval de antaño, agradece por las cosechas y mantiene vivas las raíces culturales que sostienen la identidad andina.

