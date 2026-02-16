TEMAS DE HOY:
Policial

Sancionan con servicio comunitario a protagonistas de peleas callejeras en Sucre

La Policía y el GAMS anunciaron que los controles continuarán durante el resto del Carnaval para garantizar que la celebración se desarrolle en un ambiente seguro y de respeto.

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 17:06

Chuquisaca

Varias personas que protagonizaron peleas en plena vía pública durante las celebraciones de Carnaval, en la ciudad de Sucre, fueron sancionadas con la realización de servicio comunitario, en el marco de un operativo conjunto entre la Policía y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS).

La intervención se ejecutó tras registrarse enfrentamientos entre comparsas y personas en estado de ebriedad, situaciones que generaron temor entre vecinos y transeúntes en distintos puntos de la ciudad.

Como medida correctiva, se determinó que los involucrados realicen trabajos de limpieza en las principales arterias de la capital, conocida como la Ciudad Blanca, contribuyendo así al orden y recuperación de los espacios públicos.

Las autoridades informaron que ese tipo de acciones busca no solo sancionar conductas que alteran el orden público, sino también promover responsabilidad ciudadana y prevenir nuevos incidentes durante las festividades.

 

