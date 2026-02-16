TEMAS DE HOY:
Estaba abandonado: Policía recupera un vehículo con denuncia de robo

El motorizado fue abandonado en la madrugada; vecinos sospechan que los presuntos ladrones aprovecharon la llovizna para no ser vistos.

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 14:32

Vecinos del barrio Hábitat 2 reportaron la presencia de un vehículo abandonado en una de las calles de la zona, situación que generó preocupación entre los residentes.

Efectivos de la Policía acudieron al lugar y confirmaron que el motorizado contaba con un reporte de robo, registrado el jueves pasado, por lo que fue intervenido conforme al procedimiento correspondiente.

De acuerdo con los vecinos, presuntamente las personas que sustrajeron el vehículo lo abandonaron durante la madrugada, aprovechando la llovizna registrada en el sector.

Asimismo, los residentes denunciaron que el barrio es una zona insegura, debido a la escasa iluminación y la falta de presencia policial. Aseguran sentirse olvidados por las autoridades y piden mayor patrullaje y acciones de prevención.

 

