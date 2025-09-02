Cochabamba: Hallan vehículo robado en Chile con placas falsas en Locotal

Un vehículo reportado como robado en Chile fue interceptado en la zona de Locotal, carretera al trópico de Cochabamba, durante un operativo de control ejecutado por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

El motorizado, que además circulaba con placas falsas y sin documentación legal, fue remitido a la Aduana Nacional tras confirmarse las irregularidades.

“Se procedió a la remisión de un vehículo indocumentado a la Aduana Nacional, producto del trabajo que ha realizado esta dirección a través de dispositivos estacionarios de control con el objetivo de verificar el ingreso de vehículos indocumentados y/o robados de la República de Chile. El 25 de agosto, en Locotal, hemos procedido al secuestro de este vehículo, con placa de control 2526-FSL, que no corresponde al motorizado”, informó el director de Diprove, Marcelo Sánchez.

Las autoridades explicaron que no se registraron personas aprehendidas en el operativo, sin embargo, se intensificarán los controles en las carreteras para frenar el ingreso de autos ilegales.

Este caso se suma a la lista de vehículos indocumentados y robados que intentan ingresar al país, evidenciando que las organizaciones delictivas continúan operando en las rutas fronterizas.

