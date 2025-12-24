Oruro fija nuevas tarifas para el transporte público tras el fin de subvención de combustible

Luego de seis jornadas consecutivas sin servicio de transporte público, que mantuvieron a la ciudad de Oruro en una situación de parálisis y conflicto, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) logró establecer un acuerdo que permite la reactivación del sector.

El alcalde Adhemar Wilcarani Morales fue el encargado de anunciar la vigencia de una nueva escala de tarifas transitorias.

La medida busca poner fin al conflicto entre los operadores del transporte y la ciudadanía, estableciendo precios fijos para evitar abusos, mientras se continúa con el análisis técnico de las hojas de costos.

“Se estuvo trabajando en la parte técnica y hoy día se pudo con distintas instituciones y Fejuves y en presencia del autotransporte para determinar nuevas tarifas”, manifestó Wilcarani.

La nueva escala tarifaria:

Según lo informado por el burgomaestre, los costos que entran en vigencia inmediata para el servicio urbano son los siguientes:

Minibuses: Bs 2,70

Microbuses: Bs 2,30

Adulto Mayor: Bs 1,50

Estudiantes, universitarios y escolares: Bs 1,00

El alcalde Wilcarani destacó que esta decisión se tomó con el objetivo de normalizar las actividades en la capital y garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos, quienes se vieron seriamente perjudicados durante casi una semana, sin embargo, aclaró que la medida es transitoria y se estableció para evitar mayores conflictos.

“La medida entrará en vigencia desde mañana de manera transitoria, para evitar los reclamos de parte de la población y estas serán tomadas en cuenta y sancionadas por parte de la autoridad municipal de transporte”, puntualizó.

