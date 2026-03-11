Transporte de La Paz da ultimátum para resarcimiento por gasolina

El secretario ejecutivo del Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, expresó este miércoles su preocupación por la falta de respuestas a los transportistas que reportaron daños en sus vehículos presuntamente causados por la mala calidad de la gasolina y por el retraso en el proceso de resarcimiento económico comprometido por el Gobierno.

El dirigente señaló que varios conductores cumplieron con el registro y la presentación de documentos a través del sistema habilitado para las denuncias, pero hasta ahora solo recibieron un mensaje que indica que sus casos están “en proceso”, sin una respuesta concreta.

“Lamentablemente no se ha podido avanzar debido a que la respuesta no es clara. La única respuesta que han recibido los compañeros que hicieron su registro es que la denuncia está siendo verificada”, afirmó Tancara.

Recordó que, según los compromisos asumidos por las autoridades, los transportistas debían recibir una respuesta en un plazo de 48 horas tras concluir el registro, incluyendo la confirmación de la compensación económica correspondiente. Sin embargo, aseguró que después de más de una semana ningún caso tuvo una respuesta positiva.

“Lo que nos habían dicho era que en 48 horas íbamos a tener la respuesta y el número de cuenta para el depósito, pero lamentablemente no es así”, sostuvo.

A la preocupación por el resarcimiento se suma la desconfianza del sector por la calidad del combustible y los aditivos que se estarían incorporando a la gasolina. Tancara indicó que algunos transportistas reportaron daños en la pintura de sus vehículos en la zona del tanque de combustible.

“Debemos estar por unos 30 compañeros que han reportado daños. En algunos casos la pintura se ha vuelto amarilla e incluso se está desprendiendo”, explicó.

Según relató, mecánicos consultados por el sector sospechan que el aditivo podría contener componentes metálicos o incluso solventes que estarían afectando a los vehículos.

“Los mecánicos nos dicen que podría tener un componente metálico y eso a la larga también puede afectar el motor. Por eso pedimos que nos entreguen la ficha técnica del aditivo y sus componentes químicos”, manifestó.

El dirigente también cuestionó que el propio Gobierno haya señalado que el uso del aditivo sería temporal, lo que, a su criterio, genera mayor incertidumbre entre los transportistas.

Tancara aseguró que el sector continúa en estado de emergencia y que la falta de respuestas podría derivar en medidas de presión en el departamento de La Paz.

Ante esta situación, el Transporte Libre otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para aclarar tres aspectos: el avance en los resarcimientos, la calidad de la gasolina que se distribuye en el país y la composición de los aditivos utilizados.

