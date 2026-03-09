¿Subirá el precio del combustible en Bolivia? Esto dijo el ministro de Economía

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno no tomará decisiones apresuradas frente al incremento del precio internacional del petróleo, al señalar que se trata de un mercado altamente volátil y que las medidas económicas deben basarse en tendencias sostenidas y no en variaciones momentáneas.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad explicó que en los últimos días el precio del barril de petróleo ha registrado fluctuaciones importantes, alcanzando niveles de entre $us 110 y 120, aunque posteriormente volvió a descender.

“Las decisiones de un gobierno no se toman por el precio de un día o de dos días. Primero hay que ver si esta subida es permanente o solo coyuntural”, señaló Espinoza.

El ministro indicó que anunciar un aumento en el precio de los combustibles basándose únicamente en picos temporales del petróleo sería una decisión irresponsable, ya que el comportamiento del mercado internacional puede cambiar en cuestión de días.

Combustible ya comprado

La autoridad agregó que el combustible que actualmente se distribuye en el país ya fue adquirido con anticipación, generalmente en periodos de entre 20 y 30 días, por lo que los precios actuales del mercado internacional no afectan de inmediato al abastecimiento interno.

El ministro indicó que el Gobierno continuará evaluando el comportamiento del mercado petrolero internacional y, en caso de que los precios se mantengan elevados por un periodo prolongado, se analizarán las medidas correspondientes.

Importación de crudo

Espinoza también informó que el Gobierno trabaja en una estrategia para importar petróleo crudo y aprovechar la capacidad de refinación del país, lo que permitiría reducir el impacto de las variaciones del mercado internacional.

Según explicó, en el pasado Bolivia priorizaba la importación de diésel y gasolina, mientras que ahora se busca fortalecer el proceso de refinación interna.

“Esto permitirá que los incrementos del precio del petróleo en el exterior no impacten como antes en nuestra economía”, sostuvo.

