Economista advierte que alza del petróleo podría aumentar presión fiscal y cambiaria en Bolivia

El economista Fernando Romero advirtió que el aumento del precio internacional del petróleo, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente, podría generar mayor presión fiscal y cambiaria en Bolivia en los próximos meses.

Según explicó, durante el fin de semana los mercados internacionales registraron una fuerte subida en el precio del crudo, con el West Texas Intermediate (WTI) y el Brent Crude cerrando por encima de los $us 100 por barril.

Romero señaló que, en paralelo, el dólar ha retomado fortaleza a nivel internacional, mientras que en el mercado paralelo boliviano la divisa estadounidense se cotiza por encima de Bs 9,50.

El economista explicó que, si esta tendencia se mantiene, Bolivia podría enfrentar un mayor gasto fiscal por la importación de combustibles y derivados del petróleo a precios más altos, lo que también incrementaría la presión sobre el mercado cambiario.

“En simples palabras, podríamos tener diésel y gasolina más costosos, pero sin garantía de abastecimiento ni en cantidad ni en calidad”, alertó.

Romero indicó que, ante este escenario, el Gobierno podría optar por retomar esquemas de precios congelados y subvención a los carburantes para amortiguar el impacto en la población. Sin embargo, advirtió que esta medida implicaría mayor gasto público, que eventualmente podría financiarse con emisión monetaria.

El economista concluyó que, si el contexto internacional no mejora, Bolivia podría enfrentar una mayor crisis energética, financiera y social, impulsada por el incremento de la inflación tanto a nivel interno como externo.

Mira la programación en Red Uno Play