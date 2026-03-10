La madre de un hombre que fue brutalmente agredido con un machete por su expareja exige justicia y la captura de la mujer, quien actualmente se encuentra prófuga. La víctima permanece internada en el hospital San Juan de Dios recuperándose de las graves heridas que sufrió durante el ataque.

Según el relato de la madre, el hecho ocurrió dentro de la vivienda del hombre, cuando la mujer llegó hasta el domicilio y, al no recibir respuesta, decidió ingresar por la fuerza.

“La chica tocó la puerta y al ver que no le abrían se saltó la barda. No sé cómo, pero entró y comenzaron a discutir”, contó la mujer.

De acuerdo con su testimonio, la discusión se tornó violenta y la agresora empezó a destrozar objetos dentro del cuarto de la víctima. Durante el altercado, habría tomado un machete que estaba dentro de la vivienda y lo atacó.

“Adentro fue la agresión, fue un golpe certero en la cabeza”, relató la madre.

Tras el ataque, el hombre logró salir de su casa para pedir ayuda, pero debido a la pérdida de sangre terminó desvaneciéndose en la vía pública.

“Mi hijo logró salir corriendo, pero no aguantó y se desmayó al frente de la casa. Parece que se desangró mucho”, explicó.

Fueron los vecinos quienes alertaron a los servicios de emergencia para que el hombre sea trasladado a un centro médico. Actualmente continúa hospitalizado, aunque su estado presenta una leve mejoría. “Ya está un poco mejor, anoche pude hablar con él casi a la medianoche”, señaló la madre.

La mujer también aseguró que esta no sería la primera vez que su hijo sufre agresiones por parte de su pareja y que incluso existiría una orden de alejamiento por conflictos anteriores. “No es primera vez. Yo tengo pruebas de que ella ya lo había agredido antes”, afirmó.

La víctima trabaja como músico en un grupo musical, por lo que su estado de salud también afecta su actividad laboral. Ante esta situación, la madre pidió a las autoridades actuar con rapidez.

“Quiero que la capturen. Necesito garantías para mi hijo y para mi familia. Esta vez se pasó, casi lo mata”, manifestó.

