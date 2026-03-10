Hombre macheteado y golpeado con un combo por su expareja: Esto es lo que se sabe hasta ahora

Un hombre de 29 años terminó macheteado y 'combeado' por su expareja tras un violento altercado en las cercanías de la avenida Prefecto Rivas en la capital cruceña.

La víctima relató que la mujer “se la bardeó” e irrumpió en su domicilio de forma violenta antes de propinarle el ataque con ambas herramientas.

Efectivos de la Unidad de Bomberos de la Policía acudieron al llamado de auxilio de un taller mecánico donde el joven buscó refugio. "Hemos encontrado por inmediaciones de un taller mecánico a un paciente en decúbito dorsal con una herida abierta en la frente", informó el Sgto. Roberto Ruiz.

El reporte oficial detalla que las lesiones fueron provocadas por el uso de un arma blanca y un objeto contundente de gran impacto. "Fue causado por un machete y tiene golpes policontusos por un combo", precisó el uniformado Ruiz.

Tras ser estabilizado en el lugar, el afectado fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios para tratar sus heridas de gravedad. Según el testimonio del herido, él logró caminar hasta el taller más cercano antes de descompensarse totalmente por la pérdida de sangre.

