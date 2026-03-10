Comenzó La Gran Batalla - Duelo de Voces y el streaming ya está EN VIVO

La espera terminó. El streaming de La Gran Batalla - Duelo de Voces ya está al aire desde las 19:45 y los fans del show pueden vivir todo lo que pasa antes de que empiece la batalla musical más esperada.

El programa se transmite EN VIVO a través de las redes sociales de La Gran Batalla - Duelo de Voces, donde el público puede ver los nervios, la emoción y los secretos del backstage antes de cada presentación.

El backstage más intenso del show

La conducción del streaming está a cargo de Alejandro Serrate, Belén Méndez y Beto Marín, quienes recorren los pasillos del estudio mostrando todo lo que no se ve en televisión.

Los tres están en tiempo real con los participantes, captando los nervios antes de salir al escenario, las reacciones tras cada actuación y los momentos más espontáneos del programa.

Una temporada enfocada 100% en el canto

Esta nueva temporada de La Gran Batalla apuesta fuerte por el talento vocal.

Los concursantes serán evaluados por un jurado de profesionales, mientras reciben el apoyo de mentores y productores musicales que los guían en:

Tonalidad y técnica vocal

Vestuario y estilo

Escenografía y puesta en escena

La idea es que cada actuación se convierta en un espectáculo completo tanto para los jueces como para el público.

Un formato renovado

La producción promete un formato nunca antes visto en la televisión boliviana, con escenografía moderna y un estudio más grande, que se mantiene en secreto hasta el estreno oficial.

La competencia arranca con 30 participantes en las audiciones en vivo, y semana a semana solo los mejores seguirán avanzando.

Mientras tanto, el público podrá comentar, reaccionar y ser parte del show en el streaming, convirtiéndose en protagonista de la experiencia.

Mira la programación en Red Uno Play