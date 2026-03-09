TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Esta noche arranca “La Gran Batalla: Duelo de Voces” y promete un show imperdible

Talento, emoción y grandes interpretaciones marcarán el debut del nuevo programa musical que promete conquistar a la audiencia. El estreno será esta noche a las 20:45 y reunirá a voces que buscarán convertirse en las favoritas del público.

Silvia Sanchez

09/03/2026 18:54

Cuenta regresiva: hoy se estrena “La Gran Batalla: Duelo de Voces”
Santa Cruz, Bolivia

La música, la emoción y la competencia se unen en el esperado estreno de La Gran Batalla: Duelo de Voces, el nuevo programa que llega para encender las pantallas esta noche desde las 20:45 con presentaciones llenas de talento y momentos que prometen ser inolvidables.

El escenario se prepara para recibir a talentos vocales que pondrán a prueba su capacidad artística en un formato donde cada interpretación será una verdadera batalla musical. Los participantes deberán demostrar potencia, interpretación y conexión con el público para avanzar en la competencia.

Un show lleno de talento y emoción

El primer programa promete sorpresas, presentaciones impactantes y mucha emoción, con interpretaciones que recorrerán distintos géneros musicales.

Luces, escenografía y un ambiente lleno de energía acompañarán a los competidores que, desde el primer episodio, buscarán conquistar tanto al jurado como a la audiencia.

Cada duelo será una oportunidad para que los participantes demuestren por qué merecen continuar en la competencia, en un formato que combina espectáculo, talento y emoción.

Cuenta regresiva: hoy se estrena “La Gran Batalla: Duelo de Voces”

Una batalla que recién comienza

El estreno de La Gran Batalla: Duelo de Voces marcará el inicio de una temporada que promete momentos intensos, rivalidades musicales y actuaciones memorables.

La invitación está hecha para que el público se conecte esta noche a las 20:45 y sea testigo del inicio de una competencia donde solo las mejores voces lograrán avanzar.

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

